Подробности дела советского разведчика Зорге раскрыли в Японии

18 августа, 07:33
Фото: ТАСС
Сообщения печатных изданий Японии, связанные с делом советского разведчика Рихарда Зорге, подвергались строгой цензуре со стороны японских властей во время Второй мировой войны.
К такому выводу пришли японские журналисты, анализируя обнаруженные архивные документы, передает ТАСС. В частности, была найдена особая директива министерства юстиции от мая 1942 года, в которой указывалось на необходимость тщательного контроля появляющейся в газетах информации. Таким образом власти намеревались избежать широкой огласки дела.
Немецкий коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году по заданию советской разведки. Он способствовал созданию сети сбора информации. При этом Зорге пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сообщил о примерном времени готовившегося нападения на СССР.
Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. Разведчик был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года.
12 августа Минобороны РФ рассекретило архивные документы об истории авиации во времена Великой Отечественной войны и подвигах летчиков. На сайте ведомства можно ознакомиться с копией рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке Берлина в начале войны.
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