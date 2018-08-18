Подробности дела советского разведчика Зорге раскрыли в Японии

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Сообщения печатных изданий Японии, связанные с делом советского разведчика Рихарда Зорге, подвергались строгой цензуре со стороны японских властей во время Второй мировой войны.

К такому выводу пришли японские журналисты, анализируя обнаруженные архивные документы, передает ТАСС. В частности, была найдена особая директива министерства юстиции от мая 1942 года, в которой указывалось на необходимость тщательного контроля появляющейся в газетах информации. Таким образом власти намеревались избежать широкой огласки дела.

Немецкий коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году по заданию советской разведки. Он способствовал созданию сети сбора информации. При этом Зорге пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сообщил о примерном времени готовившегося нападения на СССР.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. Разведчик был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года.

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