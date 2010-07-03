На Поклонной горе состоялся салют в честь годовщины освобождения Бреста

В Парке Победы в Москве состоялся праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста. Небо над столицей раскрасили 2500 фейерверков различных видов. Прямую трансляцию салюта вел телеканал Москва 24.
В качестве салютной установки использовались орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Это 76-миллиметровая дивизионная пушка образца 1942 года.
В Москве запускают салюты в честь освобожденных городов Европы. Планируется провести 17 фейерверков. Запуски проводятся в 10 часов вечера на Поклонной горе.
Салют в честь освобождения Одессы уже прогремел 10 апреля, за ним был салют в честь освобождения Севастополя – 10 мая.
Также успели состояться салюты в честь Минска (3 июля) и Вильнюса (13 июля). На очереди салюты к годовщине освобождения Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа).
22 сентября москвичи будут поздравлять Таллин, 13 октября – Ригу, 20 октября – Белград.
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