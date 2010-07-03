В Москве запустят салюты в честь освобожденных городов Европы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В этом и следующем году в столице запустят салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 17 праздничных салютов организовывает Минобороны России.

Все запуски проводятся в 22:00 на Поклонной горе. Первые, кстати, уже прозвучали: сперва в честь освобождения Одессы – 10 апреля, а затем в честь освобождения Севастополя – 10 мая.

Также успели прогреметь салюты в честь Минска (3 июля) и Вильнюса (13 июля). На очереди салюты к годовщине освобождения Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа). 22 сентября будут поздравлять Таллин, 13 октября – Ригу, а 20 октября – Белград.

В следующем году первый салют прозвучит 17 января – в честь Варшавы. 13 февраля отмечать будут 75-летие со дня освобождения Будапешта, а 4 и 13 апреля – Братиславы и Вены.

Салют в честь взятия Берлина прозвучит 2 мая. Акция завершится 9 мая 2020 года. Именно в этот день от нацистских оккупантов освободили Прагу.