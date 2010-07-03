Премьер Индии намерен прибыть в Москву на празднование 75-летия Победы

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами", – сказал Моди в ходе встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии.

Премьер-министр заявил, что ему нравятся встречи с Путиным, на которых можно обсудить не только российско-индийские отношения, но и международные проблемы.

В начале ноября на празднование 75-летия Победы был приглашен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В свою очередь, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что власти КНДР изучают приглашение Москвы.

Летом текущего года Владимир Путин пригласил Дональда Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Приглашение прозвучало во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.

По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Тогда Трамп пообещал со всей серьезностью отнестись к данному приглашению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент США позитивно отреагировал на приглашение.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 государств приняли приглашение на парад. В Москву приедут делегации из Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и нескольких стран СНГ.

