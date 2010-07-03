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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Москву на День Победы, 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Путин пригласил меня – это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", – сказал Трамп.

Летом текущего года Владимир Путин пригласил Дональда Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Приглашение прозвучало во время их встречи на полях саммита "G20" в Осаке.

По словам американского лидера, Путин "пригласил его в Россию на поражение нацистов". Тогда Трамп пообещал со всей серьезностью отнестись к данному приглашению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент США позитивно отреагировал на приглашение.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 государств приняли приглашение на парад. В Москву приедут делегации из Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и нескольких стран СНГ.

Помощник главы государства подчеркнул, что в этому году ожидается крупное международное событие, которое посвящено важной для всех дате.

