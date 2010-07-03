Более 30 тыс волонтеров поучаствуют в организации мероприятий в честь 75-летия Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 30 тысяч волонтеров привлекут к организации памятных и торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, в городе уже начали подготовку к празднованию 75-летия Победы, которое состоится в будущем году.



"По опыту этого года, мы тоже создавали волонтерский штаб 9 мая, и у нас было 5 тысяч волонтеров задействованы на этих мероприятиях и акциях. На следующий год, поскольку он юбилейный, мы ставим в планах порядка 30 тысяч и даже наверное больше волонтеров-добровольцев, которые будут помогать в этом событии", – приводит слова Драгуновой Агентство "Москва".

Она отметила, что будут востребованы волонтеры, которые говорят на иностранных языках. Драгунова добавила, что в рамках праздничных и памятных мероприятий пройдут акции "Бессмертный полк", "Линия памяти", "Вахта памяти" и другие.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы 1941-1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Также Путин предложил провести тематические конкурсы в социальных сетях, которые позволят приобщить молодых людей к истории и вовлечь их в празднование 75-летия Победы в ВОВ.

Кроме того, президент добавил, что в стране необходимо снимать достойные фильмы, которые соединят прошлое, настоящее и будущее.

