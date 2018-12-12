Путин призвал вовлекать молодежь в празднование 75-летия Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Провести тематические конкурсы в социальных сетях, которые позволят приобщить молодых людей к истории и вовлечь их в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предложил Владимир Путин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Своей идеей глава государства поделился на 40-м заседании Российского организационного комитета "Победа" в Кремле. На мероприятии также присутствовал Сергей Собянин.
"Следует искать и показать пример еще неизвестных героев Великой Отечественной войны, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов, запускать тематические конкурсы, опросы, используя популярные социальные сети", – сказал глава государства.
Он добавил, что в стране необходимо снимать достойные фильмы, которые соединят прошлое, настоящее и будущее.
На том же заседании Путин предложил ежегодно выплачивать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году участники ВОВ получат единовременно по 44 тысячи рублей.
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