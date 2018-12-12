Путин предложил сделать единовременные выплаты ветеранам ВОВ ежегодными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин предложил выплачивать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны каждый год, а не только к юбилейным датам. С этим предложением президент выступил в Кремле на заседании Российского организационного комитета "Победа".

"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны", – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, забота о ветеранах остается ключевой задачей властей. Он напомнил, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории страны и каждой семьи.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании, что в 2019 году участники ВОВ получат единовременно по 44 тысячи рублей.

В декабре этого года столичным ветеранам выплатили по 10 тысяч рублей к годовщине Битвы под Москвой. Материальную поддержку получили более 11 тысяч ветеранов.