Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность 9 Мая на высшем уровне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия победы в Великой Отечественной войне", – сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

В столице на праздничных мероприятиях 9 Мая ожидается около 10 миллионов гостей и участников. В период празднования Дня Победы в городе состоится более 200 крупных мероприятий, в том числе горожан ожидают литературно-музыкальные программы, концерты, спектакли, выставки, а также фильмы о войне и киноспектакли.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия войны 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

