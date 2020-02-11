Волонтеры и журналисты смогут бесплатно пользоваться транспортом 9 Мая

15:17
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Волонтеры и журналисты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы в дни празднования 75-летия Победы. Такое решение принял президиум правительства столицы.
Транспортные компании, которые бесплатно будут перевозить волонтеров и сотрудников СМИ, получат бюджетные субсидии. Бесплатный проезд будет организован на наземном транспорте, метро, Московском центральном кольце, а также в пригородных электричках до аэропортов.
Компенсации будут выплачиваться по количеству совершенных поездок, а для юридических лиц, осуществляющих перевозки на пригородном ж/д транспорте в аэропорты, – из расчета не более двух поездок на каждого волонтера и представителя прессы.
На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.
В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.
В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
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