Четыре пары близнецов-военнослужащих прибудут на парад Победы в Москве

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Четыре пары военнослужащих братьев-близнецов Преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в параде Победы в столице 9 мая 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Москве в отдельном комендантском Преображенском полку стартовала подготовка к военному параду на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К участию в военном параде от Преображенского полка отобраны лучшие военнослужащие", – заявили в пресс-службе ЗВО.

Представители Преображенского полка также вошли в состав роты почетного караула. Кроме того, отдельные военнослужащие станут линейными – ориентирами для остальных участников торжественного шествия.

В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что в почетном карауле отрабатывают строевые приемы как одиночно, так и в составе подразделения. В частности, необходимо умение выполнять шпагат и как можно дольше удерживать поднятую ногу в горизонтальной прямой.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности обеспечить самый высокий уровень безопасности в день празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что Москву 9 мая посетит порядка 10 миллионов гостей.

