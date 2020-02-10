Парад Победы на Красной площади будет длиться 1,5 часа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться 1,5 часа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы", – сказал Шойгу.
Он отметил, что в мероприятии примут участие представители зарубежных делегаций и лидеров государств. А главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России, для которых подготовят масштабную программу на четыре дня, пояснил министр обороны.
Праздничный парад пройдет при участии 15 тысяч человек, 375 единиц наземной и авиационной техники. Мимо трибун проедут зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки, боевые машины пехоты, а также легендарные танки Т-34 и Су-100.
В конце января в первой танковой армии Западного военного округа началась подготовка техники времен ВОВ к парадам.
В конце марта на подмосковном полигоне "Алабино" начнутся репетиции столичного парада, а в конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.
В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
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