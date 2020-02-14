Около 10 млн человек ожидается на мероприятиях 9 Мая в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице на праздничных мероприятиях 9 Мая ожидается около 10 миллионов гостей и участников, сообщил замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Опарин.

"В рамках празднования годовщины в Москве будет организована большая праздничная программа, в мероприятиях будут задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки, учреждения культуры. В период празднования Дня Победы в городе состоится более 200 крупных мероприятий, ожидаемое количество гостей мероприятий – около 10 миллионов человек", – приводит слова Опарина ТАСС.

По его словам, планируется сформировать план основных мероприятий, утвержденный оргкомитетом. Всего предполагается проведение следующих мероприятий: 42 литературно-музыкальные программы, 46 концертов, 73 спектакля, две выставки, 10 показов фильмов и киноспектаклей, 24 других мероприятия – гастроли, торжественные вечера и так далее. Ряд мероприятий будет проходить бесплатно.

Ранее стало известно, что президиум правительства столицы принял решение, согласно которому волонтеры и журналисты смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия войны 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

