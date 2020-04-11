Песков допустил перенос парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парад Победы в Москве состоится обязательно, но возможно, не 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Ни у кого не должно быть сомнения, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно", – сказал Песков.

По его словам, пока никаких решений о переносе парада и акций Бессмертный полк на уровне правительства РФ и главы государства нет.

"Они будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация. Рассматриваются разные варианты, что вполне понятно", – отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что участие ветеранов в мероприятиях по празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не считают целесообразным.