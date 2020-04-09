"ТАССовки" Победы прозвучат в эфире радио "Комсомольская правда"

Фото: ИД "Комсомольская правда"
Информационное агентство России ТАСС и радио "Комсомольская правда" запустили совместный проект к юбилею Великой Победы.
Впервые с весны 1945 года – день в день с теми переломными событиями – в эфире федеральной радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас станут достоянием широкой публики.
Из сообщений военкоров слушатели, в частности, узнают о том, как советские солдаты овладели "крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсбергом" и какое сопротивление оказывали немецкие войска во время уличных боев в Вене. Они также услышат приказы Верховного главнокомандующего Сталина о салютах "от имени Родины доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, (…) прорвавшимся к Берлину". Кроме того, в радиоэфире прозвучат сообщения о подписании Акта о капитуляции Германии, Указе о праздновании 9 Мая, салюте Победы в Москве, освобождении Праги и другие.
Выходить "ТАССовки" будут с 9 апреля по 9 мая в программе "Как дела, страна" с Михаилом Антоновым (Москва 97,2 FM, Петербург 92 FM). Слушайте рубрику "Срочное сообщение ТАСС" в 12:30 семь дней в неделю.
Все выпуски проекта вы сможете найти на сайтах kp.ru и radiokp.ru. Кроме того, записи этих уникальных исторических материалов будут еженедельно публиковаться в аккаунтах ТАСС в социальных сетях "ВКонтакте" (в формате подкастов) и "Одноклассники", а также в Facebook и Twitter.
Отметим, что сотрудничество ТАСС и "Комсомольской правды" в этом проекте неслучайно. Журналисты наших изданий с первого и до последнего дня прошли с частями Красной армии всю войну, рассказывая своим читателям о героизме советских солдат и великом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом. Многие фронтовые корреспонденты наших СМИ погибли, их имена помнят и чтут и в ТАСС, и в "Комсомольской правде".
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