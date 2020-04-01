Решение о переносе парада в честь Дня Победы не принималось – Кремль

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Решение о переносе из-за коронавируса парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Песков говорил о том, что подготовка к проведению парада 9 мая продолжается. Представитель Кремля отметил, что вопрос о возможности проведения парада и о его формате "еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация".

Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить максимальную безопасность граждан во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

На параде 9 Мая в этом году будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники. В этот день горожане увидят зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты.

В параде будут принимать участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники и 150 воздушных судов. Мимо трибун проедут и легендарные танки Т-34 и Су-100.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в войне 1941–1945 годов.

