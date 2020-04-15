Репетиции воздушной части парада Победы начнутся 15 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве репетиции парада Победы начнутся в среду, 15 апреля. Для проведения мероприятий в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля, сообщает Росавиация.

"Резервные дни – 16, 21, 23, 24 апреля", – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Как отмечается, авиакомпании и воздушные гавани заранее предупредили о планируемых мероприятиях. В Росавиации добавили, что все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта.

Планируется, что праздничный парад пройдет при участии 375 единиц наземной и авиационной техники. Мимо трибун проедут зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки, боевые машины пехоты, а также легендарные танки Т-34 и Су-100.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы в Москве состоится обязательно, но, возможно, не 9 мая. По его словам, пока никаких решений о переносе парада и акций Бессмертный полк на уровне правительства РФ и главы государства нет.

Ранее Песков заявлял, что участие ветеранов в мероприятиях по празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не считают целесообразным.