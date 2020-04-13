Парковка для медработников в Москве стала бесплатной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 13 апреля в Москве частично отменяется плата за парковку. Льгота предусмотрена для врачей и медперсонала.

Чтобы получить право бесплатно оставлять машину на городских парковках, департамент здравоохранения обработал поданные медучреждениями списки сотрудников. В целях информационной поддержки по вопросам парковки в Депздраве выделили горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-95.

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести на рассмотрение проект документа о дополнительных выплатах медикам, которые работают с коронавирусом. Средства планируют выделить в апреле – июне 2020 года.

В Москве с 10 апреля врачам предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами. Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, медработников также обеспечат питанием.

