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Москва 24

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Город

09:25

Парковка для медработников в Москве стала бесплатной

город авто парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 13 апреля в Москве частично отменяется плата за парковку. Льгота предусмотрена для врачей и медперсонала.

Чтобы получить право бесплатно оставлять машину на городских парковках, департамент здравоохранения обработал поданные медучреждениями списки сотрудников. В целях информационной поддержки по вопросам парковки в Депздраве выделили горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-95.

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести на рассмотрение проект документа о дополнительных выплатах медикам, которые работают с коронавирусом. Средства планируют выделить в апреле – июне 2020 года.

В Москве с 10 апреля врачам предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами. Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, медработников также обеспечат питанием.

Прирост заболевших в столичном регионе идет третью неделю

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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