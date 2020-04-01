В Госдуме предложили освободить медработников от НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить социальную поддержку медработников в условиях коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Парламентарий просит рассмотреть отмену подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медиков России. Также Зубарев предлагает организовать офлайн- и онлайн-группы психологической поддержки для медицинских работников. По его мнению, эта система в случае ее создания сможет работать и на постоянной основе.
Депутат напомнил, что для борьбы с коронавирусом в РФ решили привлечь ординаторов, аспирантов и студентов-медиков. По его мнению, для них должен действовать весь пакет льгот и видов помощи, как и для дипломированных специалистов.
Зубарев отметил, что для поддержки врачей в связи с распространением нового вируса в стране уже подготовили меры, но он считает, что необходимо усилить адресную помощь всем категориям медработников для их социального, финансового и психологического благополучия.
Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.
Кроме того, в столице работает call-центр, дающий рекомендации по телефону, и аналитический штаб, проверяющий людей с высоким риском заражения.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.
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