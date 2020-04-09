Мишустин поручил внести в правительство проект по допвыплатам медикам из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести проект документа по дополнительным выплатам медикам, работающим с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Минздраву и Минфину внести в правительство РФ проект по установлению и финансовому обеспечению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в апреле – июне 2020 года медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, стимулирующих выплат", – говорится в сообщении.

В документе прописано, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.

