Путин назначил страховые выплаты работающим с COVID-19 медикам

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Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что в случае смерти врача выплата составит 2,7 миллиона рублей.

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи, сообщает RT.

В апреле президент установил специальные выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Средний медицинский персонал – фельдшеры и медсестры – получат по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Путин поручил освободить от подоходного налога (НДФЛ) выплаты врачам, которые борются с коронавирусом.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством на соответствующие выплаты 3,1 миллиарда рублей.

По последним данным, в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончалось 1 537 человек, выздоровело – 21 327.