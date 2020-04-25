Около 3 млрд рубей выделят на доплату медикам в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на доплаты за работу с коронавирусом в области медработникам выделят 3 миллиарда рублей.

Как говорится в сообщении чиновника в "ВКонтакте", средства будут изысканы из областного бюджета. Отмечается, что речь идет обо всех сотрудниках.

В частности доплаты получат врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и другие.

При этом он добавил, что количество зараженных коронавирусом может резко увеличиться. Поэтому в Подмосковье активно открывают новые больницы.

Президент России Владимир Путин ранее поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, которые борются с коронавирусом.