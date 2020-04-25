Около 3 млрд рубей выделят на доплату медикам в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на доплаты за работу с коронавирусом в области медработникам выделят 3 миллиарда рублей.
Как говорится в сообщении чиновника в "ВКонтакте", средства будут изысканы из областного бюджета. Отмечается, что речь идет обо всех сотрудниках.
В частности доплаты получат врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и другие.
При этом он добавил, что количество зараженных коронавирусом может резко увеличиться. Поэтому в Подмосковье активно открывают новые больницы.
Президент России Владимир Путин ранее поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, которые борются с коронавирусом.
Выплаты медикам, работающим с СОVID-19, освободят от НДФЛ