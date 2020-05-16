Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб медиков на нарушения с выплатами

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Главного врача больницы в Армавире, медики которой жаловались на нарушения с выплатами за работу с пациентами с коронавирусом, уволят, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

По словам заместителя главы администрации края Анны Миньковой, работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. В вязи с этим будут приняты жесткие кадровые решения.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что деньги на выплаты во все медучреждения региона были доведены вовремя. Зарплата медработникам в крае выплачивается 12 мая.

Следственный комитет РФ начал проверки в более чем 10 регионах по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Проверки организованы в Краснодарском крае, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях и Кабардино-Балкарии и других регионах.

Такое поручение руководителями следственных подразделений в регионах дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он распорядился оперативно возбуждать уголовные дела по фактам подобных нарушений.