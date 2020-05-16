СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Следственный комитет РФ начал проверки в более чем 10 регионах по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.
В рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении компенсаций в полном объеме и опрашивают должностных лиц, ответственных за производство выплат.
Такое поручение руководителями следственных подразделений в регионах дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он распорядился оперативно возбуждать уголовные дела по фактам подобных нарушений.
Результатом проверок станет установление размеров существующих задолженностей, а также обстоятельств возможных нарушений прав медработников.
Ранее Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по выплатам сотрудникам медицинских служб. Он напомнил о своем поручении в срок до 15 мая завершить денежные выплаты медикам за апрель.
Путин раскритиковал задержки с выплатами надбавок медикам
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