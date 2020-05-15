Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал от губернаторов, чтобы доплаты медицинским работникам предоставляли за сам факт работы с пациентами с подтвержденным коронавирусом, а не за отработанные часы. Об этом президент заявил на совещании по открытию медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи людям с COVID-19.

Итоги выполнения этого поручения во всех субъектах РФ будут детально обсуждаться на следующей неделе. Глава государства пообещал провести отдельное совещание на эту тему.

"Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", – заявил российский лидер.

Он напомнил, что губернаторам было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель.

Ранее медики в нескольких регионах пожаловались, что вместо обещанных президентом 25 тысяч рублей допвыплат получили по 500–800 рублей, поскольку администрация больниц стала считать количество минут, проведенных ими в "красных зонах".

Глава федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что стимулирующие выплаты медикам за март и апрель выдали практически во всех регионах России. В ряде субъектов уже начали выплачивать средства за май.

В медучреждения на эти цели поступило шесть миллиардов рублей. По словам Артюхина, в Камчатском крае, Иркутской и Орловской областях уже начали производить выплаты врачам за май. В то же время в Дагестане и Пермском крае проблемы с выплатами пока остаются.

Врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.