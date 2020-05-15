Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин потребовал от губернаторов, чтобы доплаты медицинским работникам предоставляли за сам факт работы с пациентами с подтвержденным коронавирусом, а не за отработанные часы. Об этом президент заявил на совещании по открытию медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи людям с COVID-19.
Итоги выполнения этого поручения во всех субъектах РФ будут детально обсуждаться на следующей неделе. Глава государства пообещал провести отдельное совещание на эту тему.
"Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей", – заявил российский лидер.
Он напомнил, что губернаторам было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель.
Ранее медики в нескольких регионах пожаловались, что вместо обещанных президентом 25 тысяч рублей допвыплат получили по 500–800 рублей, поскольку администрация больниц стала считать количество минут, проведенных ими в "красных зонах".
Глава федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что стимулирующие выплаты медикам за март и апрель выдали практически во всех регионах России. В ряде субъектов уже начали выплачивать средства за май.
В медучреждения на эти цели поступило шесть миллиардов рублей. По словам Артюхина, в Камчатском крае, Иркутской и Орловской областях уже начали производить выплаты врачам за май. В то же время в Дагестане и Пермском крае проблемы с выплатами пока остаются.
Врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.
Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.
Путин раскритиковал задержки с выплатами надбавок медикам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: