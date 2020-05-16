Бастрыкин распорядился заводить дела при невыплате борющимся с COVID-19 медикам

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился о незамедлительном реагировании на невыплаты положенных доплат медикам, работающим с больными с COVID-19.
Так, Бастрыкин попросил следователей максимально оперативно возбуждать уголовные дела по фактам подобных нарушений.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19", – сообщается на сайте ведомства.
Там также подчеркнули, что в ряде регионов уже начаты процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом. В частности, следственные действия проходят в Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.
Уточняется, что результатом проверок станет установление размеров существующих задолженностей, а также обстоятельств возможных нарушений прав медработников.
"Ход и результаты процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", – резюмировали в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по выплатам сотрудникам медицинских служб. Он напомнил о своем поручении в срок до 15 мая завершить денежные выплаты медикам за апрель.
Путин раскритиковал задержки с выплатами надбавок медикам
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