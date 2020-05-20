Более 15 тыс медиков коронавирусных стационаров Москвы смогут бесплатно жить в гостиницах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин расширил программу расселения медработников в столичных гостиницах, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Более 15 тысяч медиков коронавирусных стационаров смогут в период пандемии бесплатно жить в гостиницах. Расходы оплатят за счет городского бюджета.

Сейчас в 40 гостиницах проживает более 7,5 тысячи медработников. В дальнейшем их число возрастет до 50 гостиниц и более.

Такая возможность доступна с апреля. В пресс-службе объяснили, что временное проживание в отелях позволяет оградить родных и близких медиков от заражения.

Для проживающих в гостиницах создали комфортные условия. Им доступно двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, можно также воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.

В помещениях усилен санитарный режим. В частности, там организовано одноместное размещение, кварцевание, проводится регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, на Москву приходится 2 699 случаев. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев COVID-19 – это на 2,9% больше, чем днем ранее.

Скончались за сутки 135 человек, в том числе 75 в Москве. За весь период умерли 2 972 человека.

Выписано за сутки 9 262 пациента, среди которых 5 440 в Москве. Общее количество выздоровевших – 85 392.