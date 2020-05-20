В России выявлено 8 764 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России подтверждено 8 764 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
4 021 заболевший не имел клинических проявлений – это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев, на Московскую область – 903, на Красноярский край – 504. В Санкт-Петербурге выявлено 455 новых случаев, 257 – в Нижегородской области, в Ростовской области – 139. По 135 пациентов с COVID-19 зафиксировано в Ярославской и Свердловской областях, в Калужской и Брянской – 118 и 110 соответственно.
В остальных субъектах зарегистрировано менее 100 новых случаев. По 98 – в Тульской и Самарской областях, по 92 – в Рязанской и Саратовской, 91 – в Краснодарском крае. В Дагестане выявлено 90 новых пациентов с COVID-19, в Башкирии – 88, в Тамбовской области – 85, в Волгоградской – 84, в Курской – 82.
Всего в России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,9% больше, чем днем ранее.
Умерли за сутки 135 человек, в том числе 75 в Москве и 14 в Московской области. За весь период скончались 2 972 человека.
Выписано за последние сутки 9 262 человека, среди которых 5 440 в Москве и 283 в Московской области. За все время выписано 85 392 пациента.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19. За последние сутки протестировали 225 тысяч человек, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 273 тысячи пациентов.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирусную инфекцию, проведенных в городских учреждениях столицы, стали доступны жителям в электронной медицинской карте. Информация будет появляться в карте в течение 2–4 дней с момента сдачи анализа.
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