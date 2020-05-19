Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами". Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше", – сказал Собянин.

Глава города пояснил, что разрешать раньше времени прогулки очень рискованно. По его словам, сейчас нужно аккуратно подходить к послаблениям, чтобы не произошло обратной волны заболевания вирусом.

Мэр города также напомнил, что с 12 мая в Москве и области необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.

"Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице. Но в помещениях и в общественном транспорте – обязательно носить", – сказал Собянин.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 4–5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

