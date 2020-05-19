В России выявлено 9 263 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России подтверждено 9 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
Их зарегистрировали в 83 регионах. 3 988 пациентов не имели клинических проявлений болезни – это 43,1 процента новых случаев.
В Москве выявили 3 545 случаев, в Московской области – 898, в Санкт-Петербурге – 453. 260 пришлось на Нижегородскую область, 138 – на Свердловскую, 131 – на Ростовскую, 114 – на Калужскую, 112 – на Брянскую, по 109 – на Ярославскую и Саратовскую области.
В остальных регионах число новых случаев меньше 100. В частности, 97 новых пациентов с коронавирусом – в Иркутской области, по 96 – в Ульяновской и Челябинской, по 93 – в Дагестане и Краснодарском крае, по 92 – в Тульской области и Башкортостане. 91 случай подтвердили в Рязанской области, 88 – в Татарстане, 86 – в Волгоградской области.
Скончались за последние сутки 115 человек. Из них 71 – в Москве, 5 – в Санкт-Петербурге, по 3 – в Московской, Челябинской, Саратовской областях, Дагестане, Ставропольском крае.
По 2 человека с коронавирусной инфекцией умерли в Белгородской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской областях, ХМАО, Красноярском крае, по 1 – в Тверской, Архангельской, Самарской, Свердловской, Пензенской областях, Алтайском, Забайкальском, Камчатском краях, в республиках Марий Эл, Коми, Татарстане и Чечне. За весь период скончались 2 837 человек.
За последние сутки выписан 5 921 человек, в том числе 2 583 в Москве и 253 в Московской области. За все время выписано 76 130 пациентов.
Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только не более чем в семи регионах.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений. Попова отмечала, что обсуждать это можно будет после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса.
Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз
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