27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничительных мер – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений.

Он отметил, что такой вывод исходит из данных показателей ежедневного мониторинга. Мишустин сообщил, что в обозначенных регионах в последние несколько дней показатели роста заболеваемости COVID-19 наиболее низкие в России.

"Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", – сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что все изменения, связанные с постепенным снятием ограничений, должны быть согласованы с главным санитарным врачом региона. Он подчеркнул, что решения должны исходить из конкретной эпидемиологической обстановки на территории субъекта.

В то же время после завершения периода нерабочих дней в некоторых регионах инициировали постепенное ослабление режима самоизоляции. Так, в Ростовской области с 15 мая начали работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров. Кроме того, было возобновлено оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи.

Режим самоизоляции решили ослабить и в Крыму с 18 мая. Так, вместо жестких предписаний, регламентирующих выход из дома, появятся аналогичные рекомендации. Кроме того, ряд отраслей смогут перезапустить производство.

В Москве с 12 мая также разрешили возобновить работу строительным и промышленным предприятиям. В то же время глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что говорить о смягчении режима самоизоляции в столице преждевременно. Аналогичные меры были приняты и в Московской области с 18 мая.