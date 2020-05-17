С 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки

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С 18 мая в Подмосковье снимается ограничение на работу промышленных и строительных предприятий. С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, с понедельника могут приступить к возобновлению деятельности представители промышленных компаний, а также жилого и коммерческого строительства. Также начнутся работы на объектах ЖКХ.

"Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", – написал глава Подмосковье в своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, в регионе остается в дистанционном формате, добавил Воробьев.

Губернатор отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе контролируется, однако заявил, что о полной победе над инфекцией говорить пока рано.

Отмечается, что коечный фонд Московской области свободен на 65%. Этого достаточно для постепенного снятия ограничений, введенных в регионе из-за новой коронавирусной инфекции.

Андрей Воробьев также добавил, что режим цифровых пропусков в Подмосковье продолжит действовать и после 18 мая.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая. Губернатор отмечал, что ограничения начнут снимать, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы и при достаточном уровне тестирования, а также при наличии около 50% свободных коек в медицинских учреждениях.