С 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
С 18 мая в Подмосковье снимается ограничение на работу промышленных и строительных предприятий. С таким заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, с понедельника могут приступить к возобновлению деятельности представители промышленных компаний, а также жилого и коммерческого строительства. Также начнутся работы на объектах ЖКХ.
"Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями", – написал глава Подмосковье в своем официальном аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, в регионе остается в дистанционном формате, добавил Воробьев.
Губернатор отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе контролируется, однако заявил, что о полной победе над инфекцией говорить пока рано.
Отмечается, что коечный фонд Московской области свободен на 65%. Этого достаточно для постепенного снятия ограничений, введенных в регионе из-за новой коронавирусной инфекции.
Андрей Воробьев также добавил, что режим цифровых пропусков в Подмосковье продолжит действовать и после 18 мая.
Ранее сообщалось о том, что Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений к 18 мая. Губернатор отмечал, что ограничения начнут снимать, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы и при достаточном уровне тестирования, а также при наличии около 50% свободных коек в медицинских учреждениях.
Подмосковье к 18 мая будет готово частично отменить ограничения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: