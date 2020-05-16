До 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано – власти

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Говорить об ослаблении режима самоизоляции пока преждевременно. Как минимум до 21–22 мая начинать снимать ограничения нельзя, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.
"Говорим с Роспотребнадзором. У них какие-то планы, понятно, есть. Они их сейчас там формируют. Но все-таки примерно до 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время", – отметил Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Также он добавил, что москвичи с пониманием относятся к ношению масок и перчаток. Так, соблюдают данное предписание порядка 97% горожан.
"Если мы 11 мая видели, что примерно 75-76% посетителей магазинов надевали маски, то начиная с 12-13 мая был рост: сначала 90%, потом 94%. Сейчас, на сегодняшний день, я специально уточнял, 97% носят маски", – пояснил Немерюк.
При этом первый замруководителя аппарата мэра Москвы объяснил, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям и возникновению "темного рынка". Он отметил, что сейчас в Москве производится около 1 миллиона масок ежедневно.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом. По словам российского лидера, во главу угла важно всегда ставить здоровье и жизнь граждан.
Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.
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