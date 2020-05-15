Смягчение режима ограничений надо согласовывать с Роспотребнадзором – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом. Об этом он заявил во время видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ.

По словам российского лидера, во главу угла важно всегда ставить здоровье и жизнь граждан.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту, что ситуация с COVID-19 в регионе не такая напряженная и 15 мая число выписавшихся из больниц превысило число вновь выявленных пациентов. В связи с этим регион пошел на первый этап смягчения режима самоизоляции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что для этого необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.