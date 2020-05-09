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Москва 24

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Общество

00:24

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает RT.

Как говорится на сайте ведомства, для этого необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

"Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", – указали в ведомстве.

При этом режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений режим удаленной работы, обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Сергей Собянин ранее продлил ограничения в Москве до 31 мая. По словам мэра столицы, снятие ограничений в городе должно быть осторожным и поэтапным.

Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Собянин предупредил, что в случае ухудшения ситуации ограничения могут ввести снова.

Как развивается ситуация с коронавирусом в Москве и области

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