Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает RT.
Как говорится на сайте ведомства, для этого необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.
"Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", – указали в ведомстве.
При этом режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Кроме того необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений режим удаленной работы, обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Сергей Собянин ранее продлил ограничения в Москве до 31 мая. По словам мэра столицы, снятие ограничений в городе должно быть осторожным и поэтапным.
Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Собянин предупредил, что в случае ухудшения ситуации ограничения могут ввести снова.
Как развивается ситуация с коронавирусом в Москве и области