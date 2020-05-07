Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые помогут при общении с сотрудниками правоохранительных органов и контролерами во время режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.
"Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой", – заявили в пресс-службе организации.
Специалисты объяснили, что при себе следует носить паспорт или другое удостоверение личности. Кроме того, при поездках на личном или общественном транспорте необходимо иметь оформленный пропуск.
Кроме того, эксперты раскритиковали сообщения о якобы неконституционном характере режима самоизоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что введенные в столице ограничения из-за коронавируса сохранятся до 31 мая. Помимо этого, в городе с 12 мая начнет действовать масочный режим – это значит, что общественные места и транспорт нельзя будет посещать без индивидуальных средств защиты.
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