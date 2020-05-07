Пассажиров электричек в Москве обяжут носить маски и перчатки с 12 мая

19:41
Фото: ТАСС/Victor Berezkin
Пассажиры электропоездов Московской железной дороги, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) должны будут передвигаться только в масках и перчатках с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС.
"С 12 мая масочный и перчаточный режим вводится на всех видах общественного транспорта: наземный (автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи, электропоезда Московской железной дороги, МЦД и МЦК), метрополитен, такси", – заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
По словам главы ведомства, контролировать соблюдение новой нормы будут специалисты ГКУ "Организатор перевозок". Представители этой структуры сейчас проверяют, как в транспорте соблюдается правило социального дистанцирования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая ношение маски и перчаток в общественном транспорте становится обязательным требованием в поездках. Данная мера дополнит существующую пропускную систему.
Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей. Если же нарушение произошло в общественном месте, то размер взыскания будет равен 4 тысячам рублей.
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