Собянин обязал москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В общественном транспорте Москвы будет обязательным ношение масок и перчаток, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24.

"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования – это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", – заявил глава города.

Мэр подчеркнул, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения масочного режима, который введут с 12 мая.

Собянин сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2–2,5% населения – около 300 тысяч человек.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.

Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Собянин заключил, что режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.