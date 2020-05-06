Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия

20:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли может возобновиться сразу после праздников, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Об этом Сергей Собянин заявил на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Однако он отметил, что говорить о снятии ограничений в столице пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее открытие строительных предприятий позволит полумиллиона москвичей возобновить работу.
Благодаря заказам столичных предприятий по всей стране создано около 3,5 миллиона рабочих мест. Это машиностроительные компании, компании строительной отрасли и другие, уточнил глава города.
Режим работы сотрудников там должен четко регулироваться теми инструкциями, которые предписаны санитарными врачами.
"Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности раскрывать одну за другой сферы деятельности", – добавил мэр.
При выходе из режима самоизоляции нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Все субъекты должны самостоятельно регулировать процесс снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Таким образом, по мнению Собянина, будут приниматься наиболее эффективные решения, а система в целом будет более гибкой.
Мэр отмечал, что кинотеатры и кафе откроются в столице в последнюю очередь. Он объяснил, что в предприятиях сферы услуг большая вероятность тесных контактов, достаточных для распространения коронавируса.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: