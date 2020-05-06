Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли может возобновиться сразу после праздников, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Об этом Сергей Собянин заявил на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Однако он отметил, что говорить о снятии ограничений в столице пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее открытие строительных предприятий позволит полумиллиона москвичей возобновить работу.

Благодаря заказам столичных предприятий по всей стране создано около 3,5 миллиона рабочих мест. Это машиностроительные компании, компании строительной отрасли и другие, уточнил глава города.

Режим работы сотрудников там должен четко регулироваться теми инструкциями, которые предписаны санитарными врачами.

"Тогда мы сможем сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности раскрывать одну за другой сферы деятельности", – добавил мэр.

При выходе из режима самоизоляции нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Все субъекты должны самостоятельно регулировать процесс снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Таким образом, по мнению Собянина, будут приниматься наиболее эффективные решения, а система в целом будет более гибкой.

Мэр отмечал, что кинотеатры и кафе откроются в столице в последнюю очередь. Он объяснил, что в предприятиях сферы услуг большая вероятность тесных контактов, достаточных для распространения коронавируса.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.