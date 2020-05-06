Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи смогут увидеть праздничный салют в День Победы по видеотрансляции или из окон своих домов, а традиционные смотровые площадки и набережные будут закрыты. Об этом сообщил руководитель Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Никаких мероприятий, прогулок, самостоятельных запусков салютов просим граждан не планировать. Будет вестись активная работа по пресечению подобных действий", – рассказал он. По словам Данчикова, при нарушениях будут составлены протоколы и наложены штрафы.

Руководитель Главконтроля подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению порядка обязательно будут приняты 9 мая, действующие же усилят. Он указал, что парковые зоны и отдельные смотровые площадки перекрыты уже сейчас. Контроль в городе усилят, его будут вести с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования.

"В местах, которые традиционно выбираются жителями столицы для того, чтобы смотреть салют, будут усилены меры безопасности", – уточнил Данчиков.

Он добавил, что в Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Нельзя собираться в общественных местах и гулять по городу. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники.

Запуск салютов с балконов жилых домов категорически запрещен. В соответствии с Кодексом об административных нарушениях за этим будут следить "уполномоченные службы и наказывать по всей строгости".

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Мэр столицы обратил внимание, что после 12 мая этот режим ослабевать не будет.

За нарушение горожанам грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Помимо этого, в России действуют и федеральные меры наказания: для физлиц – до 40 тысяч рублей; в случае смерти других людей, а также для юрлиц они могут достигать 1 миллиона рублей.

Владимир Путин перенес массовые публичные мероприятия, запланированные в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади. Шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут позже.