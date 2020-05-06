Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по распространению коронавируса COVID-19 в России является уникальной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3 процента", – заявила специалист.
По словам Поповой, в России необходимо снимать ограничения из-за коронавируса постепенно, в три этапа. На первом могут разрешить прогулки с детьми и спорт на открытом воздухе, на втором откроют объекты торговли и образовательные учреждения, а на третьем начнут пускать в парки и скверы при соблюдении дистанции.
В ходе совещания о снятии ограничений высказался также президент России Владимир Путин. По словам главы государства, поспешность может привести к срыву проделанной работы в борьбе с пандемий коронавируса.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшее время не стоит выводить из под действия коронавирусных ограничений предприятия сферы услуг. Он объяснил, что посещения могут спровоцировать рост заболеваемости.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев.
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