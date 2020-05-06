Предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 – Собянин

16:23
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболеваемости COVID-19, заявил Сергей Собянин. По его словам, ограничения по ним должны оставаться жесткими.
"Считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее", – объяснил он в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.
Глава города считает, что с 12 мая в Москве можно разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Владимир Путин поддержал решение.
Мэр столицы сообщил, что на протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных. Это говорит о стабилизации ситуации, уточнил он. В то же время Собянин сказал, что режим самоизоляции в столице после 12 мая ослаблен не будет.
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщила глава ведомства Анна Попова. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.
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