С 12 мая возможно открытие всех промышленных и строительных предприятий в Москве – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 12 мая можно разрешить в Москве полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", – отметил Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он добавил, что эта мера позволит 500 тысячам столичных жителей получить полноценную работу. Данное решение поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства посчитал открытие промышленных и строительных предприятий обоснованной мерой.

"Мы действительно с вами обсуждали это вчера, и я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно", – сказал Путин.

Также Собянин заявил, что считает открытие предприятий сферы услуг преждевременным. Он отметил, что данное решение может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют предоставить субсидии промышленным предприятиям. Финансовую помощь будут оказывать по трем направлениям. Организациям компенсируют часть выплат процентов по кредитам, лизинговые платежи и расходы на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столице не ожидается массовое банкротство предприятий. В то же время городские власти не отрицают возможность возникновения индивидуальных сложностей в предпринимательской среде.

5 мая Ефимов рассказал, что более 1 тысячи столичных предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в рамках принятых антикризисных мер. Чаще всего запросы полают представители сфер торговли, гостиничного бизнеса и бытовых услуг.