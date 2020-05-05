16:42
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Московские предприятия увеличивают выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым завода "Нетканика" по производству нетканых материалов для защитных масок и костюмов в ТиНАО.
По словам мэра, более 50% столичных мероприятий продолжают работать.
"Это оборонка, непрерывные производства, и буквально все, что касается медицины, производства лекарственных препаратов, средств санитарной защиты и так далее. Все это работает на максимум", – рассказал глава города.
Он отметил, что предприятие "Нетканика" переключило 100% своих мощностей на работу, связанную со средствами индивидуальной защиты. Это позволило поставлять в месяц объемы материалов на производство 68 миллионов масок в Москве.
"Московские предприятия, в свою очередь, производят около 1 миллиона масок в сутки. Остальные материалы идут на другие предприятия и поставляются в другие регионы", – уточнил Собянин.
"Сегодня мы договорились вместе с министром промышленности, с руководством предприятия дать старт еще одному проекту на территории этого завода. Серьезные инвестиции, чтобы производить мирового уровнях материалы для медицинской промышленности", – подчеркнул он.
Мантуров сообщил, что в стране производство нетканых материалов достигло 100 миллионов тонн в сутки. "И если коллеги запускают дополнительный объем, то ровно через год мы получим еще практически такой же объем, как сегодня", – обратил внимание министр.
Он добавил, что важнейшая задача – нарастить производство защитных костюмов.
Вместе с Собяниным Мантуров вручил награды Минпромторга специалистам предприятия за заслуги в создании медицинских изделий и средств индивидуальной защиты в целях локализации угроз распространения коронавирусной инфекции. Они поблагодарили коллектив предприятия за работу.
Продукция компании "Нетканика" выпускается под маркой СREATEX. Она используется для пошива средств индивидуальной защиты (СИЗ): медицинских масок, комбинезонов для медицинского персонала, а также для изготовления средств детской и личной гигиены. В мае компания планирует увеличить объем выпуска и поставок нетканых материалов для изготовления СИЗ более чем в три раза.
В настоящее время продолжает работать примерно половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы. Объем отгруженных товаров собственного производства достиг 1 миллиарда 366 миллионов рублей, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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