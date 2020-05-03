На складах Москвы остается 15,5 млн защитных масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На складах в Москве остается свыше 15 миллионов защитных масок. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".
"В Москве на сегодняшнее утро на складах "Дельруса", который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 миллиона масок в остатке", – сказал Мантуров.
Он подчеркнул, что за сутки в РФ производится порядка восьми миллионов медицинских масок, еще половина от этого количества поступает из-за рубежа.
Мантуров призвал региональные власти обеспечить наличие таких масок не только в торговых сетях, но и в аптеках, поскольку граждане привыкли покупать данную продукцию именно там.
Ранее стало известно, что в Подмосковье будет введен обязательный масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Сообщалось, что новые ограничения начнут действовать с 12 мая.
О введении аналогичного режима ранее сообщили власти Свердловской области. Новые ограничения вступили в силу с 1 мая. Такие же ограничениявведены в Приморье.
Сергей Собянин также рекомендовал пассажирам московского метро пользоваться защитными масками и перчатками. Он отметил, что перчатки во многом защитят от контактных способов заражения коронавирусом.
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