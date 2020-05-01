В Подмосковье вводят масочный режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московской области с 12 мая вводят масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Отмечается, что до 12 мая эта мера носит рекомендательный характер.

"Гражданам в период с 1 по 11 мая включительно: рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)", – говорится в документе.

При этом с 12 мая ношение масок при выходе из дома станет обязательным.

Уточняется, что для обеспечения граждан средствами защиты аптеки будут снабжены масками в достаточном объеме.

Ранее о введении масочного режима сообщили власти Приморья. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.

Также стало известно о введении аналогичного режима в Свердловской области. Новые ограничения вступили в силу с 1 мая.