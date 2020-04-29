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Общество

06:09

В Приморье введут обязательный масочный режим

общество безопасность

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Всеобщий обязательный масочный режим будет введен на территории Приморского края. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.

"Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля", – сообщает пресс-служба правительства края.

Так, носить маску, респиратор или иное средство защиты станет обязательно при посещении торговых точек и мест оказания социально-бытовых услуг. Кроме того, маску нужно будет надевать в общественном транспорте, в том числе и в такси.

Кроме того, власти напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции 1,5 метра.

В пресс-службе также рассказали, что по поручению губернатора края Олега Кожемяко главы муниципалитетов будут выступать с ежедневными докладами о соблюдении гражданами ограничительных мер в преддверии и во время праздников.

"Наша задача – пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас", – передает пресс-служба слова главы региона.

По последней информации, в Приморье полицейские выявили 2 700 случаев нарушения режима самоизоляции.

Всего с начала пандемии в регионе отмечено 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом три пациента скончались.

Ранее стало известно о введении обязательного масочного режима в Свердловской области. Сообщалось, что новые ограничения вступят в силу с 1 мая.

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