В Приморье введут обязательный масочный режим

06:09
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Всеобщий обязательный масочный режим будет введен на территории Приморского края. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.
"Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля", – сообщает пресс-служба правительства края.
Так, носить маску, респиратор или иное средство защиты станет обязательно при посещении торговых точек и мест оказания социально-бытовых услуг. Кроме того, маску нужно будет надевать в общественном транспорте, в том числе и в такси.
Кроме того, власти напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции 1,5 метра.
В пресс-службе также рассказали, что по поручению губернатора края Олега Кожемяко главы муниципалитетов будут выступать с ежедневными докладами о соблюдении гражданами ограничительных мер в преддверии и во время праздников.
"Наша задача – пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас", – передает пресс-служба слова главы региона.
По последней информации, в Приморье полицейские выявили 2 700 случаев нарушения режима самоизоляции.
Всего с начала пандемии в регионе отмечено 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом три пациента скончались.
Ранее стало известно о введении обязательного масочного режима в Свердловской области. Сообщалось, что новые ограничения вступят в силу с 1 мая.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: