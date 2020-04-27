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Общество

11:42

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в мае в регионе вводят обязательный масочный режим. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 1 мая вводится обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях – только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться", – сказал Куйвашев.

Он отметил, что для соблюдения введенных правил на улицах города будет организована раздача одноразовых масок. Куйвашев подчеркнул, что протоколы на нарушителей будут составляться сотрудниками правоохранительных органов, затем они будут направляться в суд.

За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны.

Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2871. Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее.

"Мосгорсправка": как носить маску

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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