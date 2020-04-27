Почти 47% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве подтвержден 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе на данный момент зафиксирован 45 351 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"46,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.
В Оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%.
COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2871. В Московской области заразились 638 человек, в Нижегородской области – 207, в Дагестане – 167, в Санкт-Петербурге –161.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее.
Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля.
Он отметил, что сейчас показатели заболеваемости складываются из первой недели, которая была введена властями на федеральном уровне. Тимаков подчеркнул, что после нее люди немного расслабились, что привело к первым нарушениям самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: