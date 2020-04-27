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Общество

11:05

Почти 47% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве подтвержден 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в городе на данный момент зафиксирован 45 351 случай коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"46,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 5% – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России подтвердили 6 198 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений не было у 2 693 человек, или 43,4%.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2871. В Московской области заразились 638 человек, в Нижегородской области – 207, в Дагестане – 167, в Санкт-Петербурге –161.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля.

Он отметил, что сейчас показатели заболеваемости складываются из первой недели, которая была введена властями на федеральном уровне. Тимаков подчеркнул, что после нее люди немного расслабились, что привело к первым нарушениям самоизоляции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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