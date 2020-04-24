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Общество

10:06

Врач назвал условия начала плато по заболеваемости коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.

Он отметил, что сейчас показатели заболеваемости складываются из первой недели, которая была введена властями на федеральном уровне. Тимаков подчеркнул, что после нее люди немного расслабились, что привело к первым нарушениям самоизоляции.

Он считает, что из-за этого в конце апреля – начале мая в городе произойдет небольшое увеличение числа инфицированных. После этого, по его словам, ситуация стабилизируется на 1,5–2 недели, а затем Москва выйдет на плато.

"После этого можно говорить про плато и, скорее всего, в конце июня – в начале июля в Москве будет выражено снижение числа заболевших", – сказал Тимаков.

При этом он подчеркнул, что регионы пойдут слегка по другому сценарию с отставанием на две-четыре недели, в зависимости от числа заболевших в данном городе.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.

До этого Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.

За последние сутки в Москве обнаружили 1 959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 33 940 человек, которые заболели COVID-19. Общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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